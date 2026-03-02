Bloomberg: иранские удары Трампа открывают эру неограниченной власти США

Авторы материала считают, что, согласно американскому посылу, ни один внешний противник США не должен чувствовать себя в безопасности, кроме тех, у кого есть ядерное оружие. Оппонентам США «придется столкнуться с более бесцеремонным проявлением американской мощи, которое, по мнению критиков, разрушает правовые ограничения, которых Вашингтон долгое время требовал от других», пишет агентство.