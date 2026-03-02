Bloomberg: иранские удары Трампа открывают эру неограниченной власти США
Действиями в Венесуэле и Иране президент США Дональд Трамп начал использовать форму вмешательства, отсылающей к более ранней эпохе в истории страны: открыто объявлять лидеров враждебных государств вне закона и добиваться их ареста, не приводя подробностей о дальнейших планах США. Такое мнение озвучил Bloomberg.
Авторы материала считают, что, согласно американскому посылу, ни один внешний противник США не должен чувствовать себя в безопасности, кроме тех, у кого есть ядерное оружие. Оппонентам США «придется столкнуться с более бесцеремонным проявлением американской мощи, которое, по мнению критиков, разрушает правовые ограничения, которых Вашингтон долгое время требовал от других», пишет агентство.
«Такой подход по принципу «кто сильнее, тот и прав» создает ужасный прецедент, когда любая страна может позволить себе напасть на лидера любой другой страны – именно то, что должен был предотвратить Устав ООН», – процитировал Bloomberg экс- советника по национальной безопасности Великобритании Питера Рикеттса.
28 февраля Израиль и США начали атаку на Иран. Верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители погибли. Иран ответил ударами по базам США и Израилю.