Трамп заявил о трех «очень хороших кандидатах» на пост лидера Ирана

Трамп заявил о трех «очень хороших кандидатах» на пост лидера ИранаИмен американский лидер не назвал
У президента США Дональда Трампа есть три кандидата на пост лидера Ирана. Он сообщил об этом The New York Times, не называя имен.
Глава Белого дома также выразил надежду, что элитные вооруженные силы Ирана, включая офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), «просто передадут свое оружие иранскому народу».
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Главной целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера Исламской Республики.