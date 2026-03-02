КСИР: авианосец США покинул район базирования после иранского удара

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Главной целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера Исламской Республики.