КСИР: авианосец США покинул район базирования после иранского удара

Американский авианосец «Авраам Линкольн» был атакован четырьмя иранскими крылатыми ракетами, после чего покинул район выполнения своей миссии. Об этом сообщает SNN со ссылкой на КСИР.

Авианосец скрылся в направлении юго-восточной части Индийского океана, говорится в сообщении.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Главной целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера Исламской Республики.

