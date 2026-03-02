Силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника в регионах России

Атаки были отражены с 23:00 мск 1 марта до 7:00 мск 2 марта. Больше всего БПЛА российские военные сбили над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае (67 и 66 соответственно). Еще 23 беспилотника были нейтрализованы в Крыму, восемь – над Азовским морем, четыре – в Белгородской области. Три воздушных цели силы ПВО поразили в Курской области и одну – в Астраханской.