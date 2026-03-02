The Atlantic назвал следующую цель Трампа после Ирана

3 января войска США нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Сейчас Венесуэлой фактически управляет соратница Мадуро Делси Родригес. Трамп отмечал, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».