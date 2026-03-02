The Atlantic назвал следующую цель Трампа после Ирана
Следующей целью президента США Дональда Трампа станет Куба, пишет The Atlantic со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации.
«Президент чувствует, что "у меня все получается"; что "это работает"», – сказал источник.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Ключевой целью стало руководство республики – погиб верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
3 января войска США нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Сейчас Венесуэлой фактически управляет соратница Мадуро Делси Родригес. Трамп отмечал, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».