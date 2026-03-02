Песков рассказал, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры по Украине

Москва сохранит открытость к переговорам по украинскому треку с посредничеством Вашингтона, но в первую очередь Россия доверяет только себе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры о мирном урегулировании на Украине, где США выступают посредником, и как после этих событий можно доверять Вашингтону.