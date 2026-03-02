Газета
Песков рассказал, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры по Украине

Ведомости

Москва сохранит открытость к переговорам по украинскому треку с посредничеством Вашингтона, но в первую очередь Россия доверяет только себе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, как удары США по Ирану могут повлиять на переговоры о мирном урегулировании на Украине, где США выступают посредником, и как после этих событий можно доверять Вашингтону.

По словам Пескова, у России есть собственные интересы, которые она должна обеспечивать, и в ее интересах продолжать переговоры по украинскому урегулированию.

«Безусловно, мы продолжаем высоко ценить те посреднические усилия, которые оказывают Соединенные Штаты. Но доверяем мы в первую очередь только себе. И именно мы отстаиваем наши собственные интересы», – сказал представитель Кремля.

По его словам, этим принципом Москва будет руководствоваться в дальнейшем.

Насчет переговоров по экономическому треку Песков отметил, что эта работа идет своим чередом, и напомнил, что ею занимается спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Главной целью стало руководство республики – погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Иран ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

