Песков: дипломатическое урегулирование на Украине остается предпочтительным

Песков также отметил, что Москва не намерена публично раскрывать содержание переговоров по урегулированию. Он напомнил, что до этого в Кремле говорили, что «не собираются публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся». «Не будем это делать дальше», – сказал он. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе последнего раунда переговоров Москва якобы согласилась на предложенные США гарантии безопасности для Киева. При этом Песков уточнил, что данный вопрос «конечно же, находится на повестке дня переговоров».