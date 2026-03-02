Песков: дипломатическое урегулирование на Украине остается предпочтительным
Россия считает политико-дипломатическое решение украинского конфликта предпочтительным вариантом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, позиция Москвы остается неизменной и ранее неоднократно излагалась лидером РФ Владимиром Путиным.
«И Россия сохраняет свою открытость, с тем чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также отметил, что Москва не намерена публично раскрывать содержание переговоров по урегулированию. Он напомнил, что до этого в Кремле говорили, что «не собираются публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся». «Не будем это делать дальше», – сказал он. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе последнего раунда переговоров Москва якобы согласилась на предложенные США гарантии безопасности для Киева. При этом Песков уточнил, что данный вопрос «конечно же, находится на повестке дня переговоров».
Отдельно представитель Кремля высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Россия разочарована тем, что на фоне информации о продвижении переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана ситуация «деградировала» до прямой агрессии.