Иордания частично закрыла свое воздушное пространство
Воздушное пространство Иордании было частично закрыто для всех входящих, исходящих и транзитных рейсов. Об этом пишет Petra со ссылкой на комиссию по регулированию гражданской авиации.
По словам главного комиссара Центрального управления по борьбе с коррупцией капитана Дайфаллаха Аль-Фараджата, мера будет действовать ежедневно с 18:00 до 9:00 следующего дня, начиная с вечера 2 марта и до особого распоряжения.
Свое решение комиссия объяснила текущими событиями в регионе и комплексной оценкой рисков, проведенной в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.
28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Главной целью стало руководство республики – погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Иран ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
2 марта армия Израиля объявила о новых ударах по дополнительным целям «Хезболлы» в Ливане. Среди них – склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. В этот же день Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада при атаке ЦАХАЛ на Бейрут.