Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иордания частично закрыла свое воздушное пространство

Ведомости

Воздушное пространство Иордании было частично закрыто для всех входящих, исходящих и транзитных рейсов. Об этом пишет Petra со ссылкой на комиссию по регулированию гражданской авиации.

По словам главного комиссара Центрального управления по борьбе с коррупцией капитана Дайфаллаха Аль-Фараджата, мера будет действовать ежедневно с 18:00 до 9:00 следующего дня, начиная с вечера 2 марта и до особого распоряжения.

Свое решение комиссия объяснила текущими событиями в регионе и комплексной оценкой рисков, проведенной в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Главной целью стало руководство республики – погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др. В ответ Иран ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

2 марта армия Израиля объявила о новых ударах по дополнительным целям «Хезболлы» в Ливане. Среди них – склады оружия и инфраструктура в нескольких районах. В этот же день Al Hadath сообщил о гибели главы парламентского блока «Хезболла» Мухаммеда Раада при атаке ЦАХАЛ на Бейрут.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её