Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин обсудил с эмиром Катара Аль Тани эскалацию вокруг Ирана

Они выразили надежду на возвращение сторон к дипломатии
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого они обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщает Кремль.

Стороны высказали озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран. При этом они выразили надежду, что ответные действия Ирана не будут наносить ущерба мирным жителям и инфраструктуре соседних стран. Аль Тани и Путин также надеются на скорейшее завершение конфликта и возвращение воюющих сторон к дипломатии.

Эмир Катара выразил признательность России за поддержку государств региона. Путин и Аль Тани условились о продолжении российско-катарских контактов.

Фото.

«Бомбы будут везде»: последствия ударов по Ирану и ответных атак

Политика / Фото

2 марта Путин также поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Темой их беседы стала эскалация вокруг Ирана и атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран. 

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её