Путин обсудил с эмиром Катара Аль Тани эскалацию вокруг Ирана

Путин обсудил с эмиром Катара Аль Тани эскалацию вокруг ИранаОни выразили надежду на возвращение сторон к дипломатии
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого они обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, сообщает Кремль.
Стороны высказали озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран. При этом они выразили надежду, что ответные действия Ирана не будут наносить ущерба мирным жителям и инфраструктуре соседних стран. Аль Тани и Путин также надеются на скорейшее завершение конфликта и возвращение воюющих сторон к дипломатии.
Эмир Катара выразил признательность России за поддержку государств региона. Путин и Аль Тани условились о продолжении российско-катарских контактов.
2 марта Путин также поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Темой их беседы стала эскалация вокруг Ирана и атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.