Испания запретила США использовать военные базы для военной операции в Иране
Испания, осудившая удары США по территории Ирана, запретила американской стороне использовать свои военные базы Рота и Морон, которые находятся в совместном управлении, для военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.
«Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться ни для чего, что не включено в соглашение с Соединенными Штатами, или для чего-либо, что не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций», – сказал он (цитата по Reuters).
По данным агентства, 15 американских самолетов уже покинули военные базы. По меньшей мере семь самолетов совершили посадку на авиабазе Рамштайн в Германии.
Первоначально Великобритания также отказывалась разрешить использование своих баз, но в 1 марта премьер-министр страны Кир Стармер все же согласился на предложение для «коллективной самообороны». За это промедление его раскритиковал президент США Дональд Трамп.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.