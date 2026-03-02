Газета
США закрыли посольство в Бахрейне на фоне конфликта с Ираном

Ведомости

Соединенные Штаты временно закрыли посольство в столице Бахрейна Манаме на фоне эскалации в регионе. Дипмиссия объявила, что приостановка работы действует на неопределенный срок.

«Мы сообщим отдельно, когда посольство возобновит работу в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Представительство распространило экстренные контакты консульского отдела госдепа и консульской секции, а также рекомендации для граждан на случай обстрелов.

Военная операция Израиля и США против Ирана началась утром 28 февраля. Лидер США Дональд Трамп заявлял, что ее цель – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

2 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой аль Халифой. В Кремле сообщили, что стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возвращения к политико-дипломатическому процессу. Путин подтвердил готовность России содействовать стабилизации обстановки в регионе.

