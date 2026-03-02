Путин обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с саудовским наследным принцем
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом аль Саудом, сообщает Кремль. Стороны обсудили военную эскалацию вокруг Ирана.
«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями», – сказано в сообщении. Путин подчеркнул, что необходимо решить вопрос эскалации дипломатическими путями.
Наследный принц, в свою очередь, высказал мнение, что Россия в этой ситуации может сыграть стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений с Ираном и странами Персидского залива.
2 марта Путин провел телефонные звонки с лидерами Бахрейна, ОАЭ и Катара. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.