ВС США впервые применили новую ракету PrSM в Иране

Издание подчеркивает, что применение PrSM в боевых условиях может иметь значение не только в контексте текущего конфликта, но и как сигнал другим потенциальным противникам США. Увеличенная дальность ракеты рассматривается как ключевое преимущество, в том числе в сценариях возможного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.