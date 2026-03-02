ВС США впервые применили новую ракету PrSM в Иране
Вооруженные силы (ВС) США впервые использовали новую оперативно-тактическую баллистическую ракету PrSM (Precision Strike Missile) в ходе ударов по Ирану. Об этом сообщил портал TWZ.
По данным издания, ракета была задействована в рамках операции «Эпическая ярость». PrSM отличается увеличенной дальностью – свыше 500 км – и высокой скоростью, особенно на завершающем участке траектории. Это позволяет эффективно поражать так называемые «времечувствительные» цели, включая пусковые установки ракет и объекты противовоздушной обороны.
Как отмечает TWZ, высокая скорость полета создает дополнительные сложности для перехвата средствами ПВО. Кроме того, кинетическая энергия при ударе позволяет ракете глубже проникать в укрепленные цели, что особенно актуально с учетом наличия в Иране защищенной военной инфраструктуры.
Издание подчеркивает, что применение PrSM в боевых условиях может иметь значение не только в контексте текущего конфликта, но и как сигнал другим потенциальным противникам США. Увеличенная дальность ракеты рассматривается как ключевое преимущество, в том числе в сценариях возможного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В настоящее время также разрабатываются новые модификации PrSM, включая противокорабельную версию с возможностью поражения движущихся целей, а также вариант с полезной нагрузкой в виде дронов-камикадзе или малых высокоточных боеприпасов.