МИД: на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России

Ведомости

Примерно 50 000 туристов из России находятся в странах Ближнего Востока в условиях обострившегося военного конфликта США, Израиля и Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Еще от 6000 до 8000 россиян не имеют возможности покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. По словам дипломата, показатели «очень ориентировочные». Захарова отметила, что сказать точно можно только по данным, зафиксированным при постановке граждан на консульский учет.

Генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин сообщил ТАСС, что около 50 россиян не могут покинуть Мальдивы из-за отмены авиарейсов. По его словам, по мере отмены рейсов каждый день число застрявших туристов растет. Представители арабских авиалиний заверили, что дискриминации в отношении россиян по факту гражданства в случае восстановления полетов не будет.

Проблемы с авиасообщением в странах Ближнего востока возникли после начала США и Израилем военной операции против Ирана 28 февраля. Погиб верховный лидер республики Али Хаменеи и другие официальные лица. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

