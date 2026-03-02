МИД: на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России

Генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин сообщил ТАСС, что около 50 россиян не могут покинуть Мальдивы из-за отмены авиарейсов. По его словам, по мере отмены рейсов каждый день число застрявших туристов растет. Представители арабских авиалиний заверили, что дискриминации в отношении россиян по факту гражданства в случае восстановления полетов не будет.