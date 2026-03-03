Посольство США в Эр-Рияде загорелось после взрыва
Посольство США в Эр-Рияде атаковали два беспилотника, начался небольшой пожар. Об этом пишет Reuters со ссылкой на минобороны королевства.
По предварительной оценке, был нанесен материальный ущерб.
Агентство отмечает, что атака БПЛА произошла в условиях продолжающихся иранских ракетных ударов и атак беспилотников по странам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.
28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп заявлял, что цель военной операции – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.