Посольство США в Эр-Рияде загорелось после взрыва

Ведомости

Посольство США в Эр-Рияде атаковали два беспилотника, начался небольшой пожар. Об этом пишет Reuters со ссылкой на минобороны королевства.

По предварительной оценке, был нанесен материальный ущерб.

Агентство отмечает, что атака БПЛА произошла в условиях продолжающихся иранских ракетных ударов и атак беспилотников по странам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп заявлял, что цель военной операции – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

