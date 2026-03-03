Газета
Трамп: США близки к завершению целей операции в Иране

Ведомости

Достижение целей военной операции в Иране – лишь вопрос времени, заявил президент США Дональд Трамп NewsNation.

«Я много чего знаю и точно узнаю, когда это будет достигнуто. Это уже совсем близко. Мы наносим им большой урон, мы их сильно сдерживаем», – сказал Трамп.

Глава Белого дома назвал ход операции «опережающим график», имея в виду уничтожение ядерного оружия и ракет. На вопрос о том, кто в настоящее время контролирует Иран, Трамп ответил: «Вы очень скоро узнаете».

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Трамп называл ее целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

