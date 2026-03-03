Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Кремль: у Путина состоится международный телефонный разговор

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет 3 марта международный телефонный разговор, о чем Кремль объявит чуть позже. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С кем конкретно будет беседовать Путин, он не уточнил.

«Еще один международный телефонный разговор у президента. Мы дадим соответствующее сообщение чуть позже», – сказал пресс-секретарь.

Далее президент примет руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина и проведет в Кремле ряд встреч уже не публичного характера.

2 марта Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани Путин и президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Новость дополняется

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь