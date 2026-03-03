Кремль: у Путина состоится международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин проведет 3 марта международный телефонный разговор, о чем Кремль объявит чуть позже. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С кем конкретно будет беседовать Путин, он не уточнил.