Кремль: у Путина состоится международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин проведет 3 марта международный телефонный разговор, о чем Кремль объявит чуть позже. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С кем конкретно будет беседовать Путин, он не уточнил.
«Еще один международный телефонный разговор у президента. Мы дадим соответствующее сообщение чуть позже», – сказал пресс-секретарь.
Далее президент примет руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина и проведет в Кремле ряд встреч уже не публичного характера.
2 марта Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани Путин и президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном.