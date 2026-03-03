Число погибших при ударах по Ирану превысило 1000 человек
Количество погибших с начала эскалации в Иране 28 февраля составило 1045 человек. Об этом сообщило агентство Tasnim.
При американо-израильских ударах погибли как минимум 940 человек, сообщил представитель «Красного Полумесяца» Моджтаба Халиди телеканалу SNN.
Самое большое число жертв при одном ударе отмечено в Минабе на юге страны. 28 февраля ракета упала на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе», погибли 165 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон расследует удар по школе для девочек в Иране. По его утверждению, американские силы «никогда не нападают на гражданские объекты».
США и Израиль начали военные операции против Ирана 28 февраля. В первый день военной операции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.