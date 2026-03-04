Военные США заявили о поражении 2000 целей в Иране
В настоящее время в Иране поражено около 2000 целей, пишет The Guardian со ссылкой на американских военных.
По словам военных США, количество ударов, нанесенных 28 февраля за первые сутки войны с Ираном почти вдвое превысило число атак по Ираку в рамках политики «шока и трепета» в 2003 г.
По словам адмирала Брэда Купера из Центрального командования вооруженных сил США, американцы «потопили весь иранский флот и уже уничтожили 17 иранских кораблей».
4 марта IRIB сообщил, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали эсминец США в Индийском океане ракетами «Кадр 380» и «Талаие». Во время ударов эсминец выполнял дозаправку от американского танкера в 650 км от побережья Ирана.
США и Израиль начали атаку на Иран 28 февраля. В первый день военной операции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.