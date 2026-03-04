Газета
Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта, сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две над Астраханской областью и один над Курской.

Ранним утром 4 марта Росавиация ограничила работу аэропортов Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»). Ограничения также действовали в аэропорту Волгограда, они уже отменены. В 07:07 мск агентство сообщило о введении меры в воздушной гавани Ижевска.

