За ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две над Астраханской областью и один над Курской.
Ранним утром 4 марта Росавиация ограничила работу аэропортов Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»). Ограничения также действовали в аэропорту Волгограда, они уже отменены. В 07:07 мск агентство сообщило о введении меры в воздушной гавани Ижевска.