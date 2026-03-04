NYT: в конфликте на Ближнем Востоке погибли 870 человек
Свыше 870 человек стали жертвами боевых действий на Ближнем Востоке с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, который в ответ стал наносить удары по всему региону. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Больше всего зарегистрированных смертей произошло в Иране. Гибели людей также зафиксированы в Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане и Израиле. NYT также сообщает о гибели шести американских солдат.
3 марта тысячи людей пришли на похороны жертв удара по школе для девочек, в результате которого погибли 175 человек, большинство из которых, предположительно, были детьми.
По данным The Guardian, в настоящее время в Иране поражено около 2000 целей.
США и Израиль начали атаку на Иран 28 февраля. В первый день военной операции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.