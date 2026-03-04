CNN: ЦРУ работает над вооружением курдов для провокации восстания в Иране
ЦРУ работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать в Иране народное восстание, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседников, администрация президента США Дональда Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группировками и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.
Телеканал сообщает, что «тысячи бойцов иранских курдских вооруженных группировок действуют вдоль ирано-иракской границы, в основном в Иракском Курдистане». Ряд группировок публично намекнули на скорые действия и призвали иранских военных дезертировать. Корпус стражей исламской революции (КСИР) наносит удары по курдским группировкам и 3 марта заявил, что атаковал курдские силы с помощью десятков беспилотников.
США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В тот же день в результате ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.