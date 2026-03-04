CNN: ЦРУ работает над вооружением курдов для провокации восстания в Иране

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В тот же день в результате ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.