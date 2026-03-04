Еврокомиссия считает угрозы Испании от США риском для всего ЕС

«Не вдаваясь в суть дела, я хочу очень ясно сказать по торговому аспекту, что любая торговая угроза, направленная против государства – члена ЕС, по определению является угрозой против Европейского союза в целом», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Сежурне напомнил, что во время угроз в адрес Гренландии Еврокомиссия подчеркнула единство по таким вопросам.