Еврокомиссия считает угрозы Испании от США риском для всего ЕС
Еврокомиссия считает экономические угрозы США в сторону Испании угрозой всему Европейскому союзу (ЕС), заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Стефан Сежурне.
«Не вдаваясь в суть дела, я хочу очень ясно сказать по торговому аспекту, что любая торговая угроза, направленная против государства – члена ЕС, по определению является угрозой против Европейского союза в целом», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Сежурне напомнил, что во время угроз в адрес Гренландии Еврокомиссия подчеркнула единство по таким вопросам.
3 марта президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту «прекратить всю торговлю с Испанией» в ответ на отказ Мадрида предоставить свои военные базы для бомбардировок Ирана.
Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее осудил американо-израильскую операцию против Ирана и запретил использование баз в Роте и Мороне для нанесения ударов.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию, атакуя территорию Ирана, включая столицу Тегеран. В первый же день погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и министр обороны Азиз Насирзаде. Были также убиты другие высокопоставленные военные лидеры. В ответ Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.