Испания отрицает согласие на сотрудничество с военными США в Иране

Ведомости

Испания не соглашалась на военное сотрудничество с США в Иране. Об этом заявил глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER.

«Я не имею ни малейшего представления, о чем может идти речь. Позиция Испании совершенно не изменилась», – сказал Альбарес.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Испания «услышала послание» президента США Дональда Трампа и согласилась сотрудничать с американскими вооруженными силами.

«Что касается Испании, я думаю, что они вчера ясно услышали послание президента и, насколько я понимаю, в последние часы согласились сотрудничать с армией США. Насколько мне известно, американские военные сейчас координируют действия со своими испанскими коллегами», – сказала Левитт.

Она добавила, что президент США ожидает сотрудничества со стороны европейских союзников в рамках миссии, направленной на «сдерживание иранского режима, вышедшего из-под контроля», который, по словам Левитт, представляет угрозу не только для США, но и для их европейских партнеров.

3 марта Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту «прекратить всю торговлю с Испанией» в ответ на отказ Мадрида предоставить свои военные базы для бомбардировок Ирана. 

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил американо-израильскую операцию против Ирана и запретил использование баз в Роте и Мороне для нанесения ударов.

