Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Китай пригрозил «решительными ударами» по тайваньским сепаратистам

Ведомости

Китайские власти будут бороться с тайваньскими сепаратистами. Это указано в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения родины», – говорится в документе (цитата по ТАСС).

С 1949 г. Тайвань управляется собственной администрацией. По официальной позиции Пекина, Тайвань является одним из регионов КНР. Эту позицию поддерживает большинством стран, в том числе, РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её