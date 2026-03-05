Китай пригрозил «решительными ударами» по тайваньским сепаратистам
Китайские власти будут бороться с тайваньскими сепаратистами. Это указано в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.
«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения родины», – говорится в документе (цитата по ТАСС).
С 1949 г. Тайвань управляется собственной администрацией. По официальной позиции Пекина, Тайвань является одним из регионов КНР. Эту позицию поддерживает большинством стран, в том числе, РФ.