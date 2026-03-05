Газета
Силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над регионами России

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 23:00 мск 4 марта до 7:00 мск 5 марта. Больше всего БПЛА ликвидировано в Саратовской области – 33 единицы. Еще 17 воздушных целей российские военные поразили над Черным морем, 10 – в Крыму, девять – в Ростовской области. Четыре беспилотника было нейтрализовано в Краснодарском крае, два – в Волгоградской области и один – в Астраханской.

Ночью 5 марта ограничения на полеты действовали в аэропортах Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Владикавказа («Беслан»), Магаса, Грозного («Северный»), Сочи, Волгограда, Оренбурга, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»).

