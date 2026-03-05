Bloomberg: США используют ИИ для ускорения операции против Ирана
Американские вооруженные силы используют ряд инструментов искусственного интеллекта (ИИ) для быстрой обработки данных в ходе операции против Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с операциями США.
Представитель Центрального командования капитан Тимоти Хокинс в интервью агентству подчеркнул, что инструменты ИИ не заменяют человека и не принимают решения о выборе целей. По его словам, выбор цели основан «на очень специфическом, строгом и законном процессе», в котором участвуют командиры и руководители.
Хокинс рассказал, что ИИ помогает военным аналитикам сузить круг задач, на которых им необходимо сосредоточиться, и выявляет так называемые «точки интереса». Такой подход помогает персоналу принимать «разумные» решения в ходе операции в Иране. При этом он не стал называть компании, которые предоставляют военным свои технологии.
По данным источников, в иранской кампании США используют систему Maven Smart System – цифровую платформу управления полетами, которая получает данные из более чем 150 различных источников. Она разработана корпорацией Palantir Technologies. Кроме того, используется инструмент Claude AI от Anthropic PBC. Claude, пишет Bloomberg, стал центральным элементом операций США против Ирана. Он также ускоряет работу Maven.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. По последним данным иранской стороны, при ударах в Иране погибли 1045 человек.