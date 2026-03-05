Bloomberg: США используют ИИ для ускорения операции против Ирана

Хокинс рассказал, что ИИ помогает военным аналитикам сузить круг задач, на которых им необходимо сосредоточиться, и выявляет так называемые «точки интереса». Такой подход помогает персоналу принимать «разумные» решения в ходе операции в Иране. При этом он не стал называть компании, которые предоставляют военным свои технологии.