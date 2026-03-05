Bloomberg: дата-центры стали новой целью ударов в современных военных конфликтах
Центры обработки данных (дата-центры) становятся новой целью атак в современных военных конфликтах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Издание отмечает, что с начала эскалации на Ближнем Востоке инфраструктура хранения и обработки данных начала рассматриваться как стратегически важная цель наряду с традиционными объектами.
По данным Bloomberg, удары беспилотников повредили три дата-центра, управляемых Amazon в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Кроме того, Израиль и США нанесли удары как минимум по двум дата-центрам в Тегеране, один из которых был связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Информацию о повреждениях объектов приводит некоммерческая организация Holistic Resilience, отслеживающая авиаудары.
Эксперты отмечают, что атаки на такие объекты могут серьезно нарушить работу экономики и государственных структур.
Bloomberg отмечает, что значение дата-центров выросло из-за активного использования облачных сервисов и искусственного интеллекта в оборонных технологиях. Они применяются для наблюдения, управления беспилотниками и анализа видеоданных и спутниковых снимков в режиме реального времени. Поэтому такие объекты все чаще рассматриваются как элементы государственной инфраструктуры.
Аналитики предупреждают, что атаки на цифровую инфраструктуру могут изменить подход компаний к безопасности дата-центров. Обычно защита таких объектов сосредоточена на предотвращении кибератак и несанкционированного доступа, но теперь компании вынуждены учитывать угрозу ракетных и беспилотных ударов.