Bloomberg: дата-центры стали новой целью ударов в современных военных конфликтах

По данным Bloomberg, удары беспилотников повредили три дата-центра, управляемых Amazon в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне. Кроме того, Израиль и США нанесли удары как минимум по двум дата-центрам в Тегеране, один из которых был связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Информацию о повреждениях объектов приводит некоммерческая организация Holistic Resilience, отслеживающая авиаудары.