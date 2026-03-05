Азербайджан вызвал посла Ирана после падения дронов в Нахичевани
МИД Азербайджана вызвал посла Ирана в связи с падением беспилотников в Нахичеванской автономной республике. Один из дронов упал на здание аэропорта. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в МИД, где ему будет выражен решительный протест иранской стороне и представлена соответствующая нота протеста», – пояснили в МИД Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что Баку требует от Тегерана в кратчайшие сроки предоставить разъяснения по инциденту, провести расследование и принять срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Азербайджанская сторона также заявила, что оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры.
До этого появилась информация о падении иранских беспилотников на территории Азербайджана. По данным агентства APA, один дрон упал на территории аэропорта Нахичевани, другой – рядом со зданием школы в селе Шакарабад. По предварительным данным, пострадали два человека.
28 февраля США с Израилем начали военную операцию против Ирана. Тегеран ответил на это ударами ракет и БПЛА по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.