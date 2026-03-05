Лавров: Россия не видела проекта гарантий безопасности Украине

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов 1 марта сообщал, что Россия согласилась принять гарантии безопасности Украине, которые предлагают США. «На прошлых переговорах российская сторона прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки, они их примут», – цитирует его интернет-издание «Страна». При этом, Буданов не уточнил, в чем заключаются эти гарантии.