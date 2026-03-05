Лавров: Россия не видела проекта гарантий безопасности Украине
Российская сторона не ознакомлена с проектом гарантий безопасности, о которых говорит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, посвященного теме украинского урегулирования.
«Гарантии, которые описывает Зеленский, заключаются в том, что Украине в тех границах, которые останутся, у этого нацистского государства, будет гарантирована безопасность», – добавил он.
Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов 1 марта сообщал, что Россия согласилась принять гарантии безопасности Украине, которые предлагают США. «На прошлых переговорах российская сторона прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки, они их примут», – цитирует его интернет-издание «Страна». При этом, Буданов не уточнил, в чем заключаются эти гарантии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 марта отметил, что Москва не намерена публично раскрывать содержание переговоров по урегулированию. Так он прокомментировал заявление офиса Зеленского о том, что в ходе последнего раунда переговоров Москва якобы согласилась на предложенные США гарантии безопасности для Киева. Песков уточнил, что данный вопрос «конечно же, находится на повестке дня переговоров».