Шойгу: убытки от перекрытия Ормузского пролива достигают $7 млрд в день
Мировые убытки от перекрытия Ормузского пролива в сутки оцениваются в $7 млрд, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что война на Ближнем Востоке была развязана без четкого понимания того, к чему это может привести. По словам Шойгу, в настоящее время разрушается основной каркас безопасности, который создавался десятилетиями. Конструкция уже теряет какие-то осязаемые очертания, и это касается всех сфер безопасности.
Россия готова сыграть активную роль в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке, подчеркнул секретарь Совбеза. Москва считает, что разрастание конфликта и рост жертв среди населения категорически недопустимы, заявил Шойгу. Российская сторона находится «в постоянном» контакте с Тегераном и государствами Персидского залива.
28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и по странам Персидского залива, где размещены американские базы.