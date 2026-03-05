Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шойгу: убытки от перекрытия Ормузского пролива достигают $7 млрд в день

Ведомости

Мировые убытки от перекрытия Ормузского пролива в сутки оцениваются в $7 млрд, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что война на Ближнем Востоке была развязана без четкого понимания того, к чему это может привести. По словам Шойгу, в настоящее время разрушается основной каркас безопасности, который создавался десятилетиями. Конструкция уже теряет какие-то осязаемые очертания, и это касается всех сфер безопасности.

Россия готова сыграть активную роль в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке, подчеркнул секретарь Совбеза. Москва считает, что разрастание конфликта и рост жертв среди населения категорически недопустимы, заявил Шойгу. Российская сторона находится «в постоянном» контакте с Тегераном и государствами Персидского залива.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и по странам Персидского залива, где размещены американские базы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её