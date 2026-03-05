Лукашенко пообещал защитить женщин от обидчиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал отреагировать, если женщин обидит «хоть один мужик». Его слова передает «Пул первого» в Telegram-канале.
«Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность [сообщить]. У нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. Если кто-то обидит вас, напишите мне, я обязательно отреагирую», – сказал он.
Высказывание Лукашенко прозвучало в преддверии 8 Марта – Международного женского дня.
5 марта Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых совершили преступления экстремистской направленности. В числе помилованных 11 женщин.