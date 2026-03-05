Fars: Иран установил виновных в нанесении удара по школе для девочек
Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что были предприняты необходимые меры для ответа на удар по школе. В ближайшее время будет предоставлена более подробная информация.
«Виновные в военных преступлениях в Минабе выявлены, месть уже на подходе», – говорится в сообщении.
В Минабе было отмечено самое большое число жертв при одном ударе. 28 февраля ракета упала на начальную школу для девочек. В результате погиб 171 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет.