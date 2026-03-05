Fars: Иран установил виновных в нанесении удара по школе для девочек

Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.