В Индии начали поисково-спасательную операцию после пропажи истребителя
Индийский истребитель Су-30МКИ, вылетевший из Джорхата (штат Ассам), потерял связь и не вернулся на аэродром. Об этом сообщили военно-воздушные силы (ВВС) Индии в социальной сети X.
Последний раз с ним удалось связаться в 19:42 по местному времени (17:12 мск).
Пока нет официальной информации о причинах исчезновения самолета или состоянии экипажа. Начата поисково-спасательная операция.
Истребитель Су-30МКИ изготавливается в Индии по лицензии России компанией Hindustan Aeronautics Limited. На сегодняшний день ВВС Индии располагают примерно 270 единицами данной модели, в том числе теми, что были поставлены из России.