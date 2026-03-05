Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

В Индии начали поисково-спасательную операцию после пропажи истребителя

Ведомости

Индийский истребитель Су-30МКИ, вылетевший из Джорхата (штат Ассам), потерял связь и не вернулся на аэродром. Об этом сообщили военно-воздушные силы (ВВС) Индии в социальной сети X.

Последний раз с ним удалось связаться в 19:42 по местному времени (17:12 мск).

Пока нет официальной информации о причинах исчезновения самолета или состоянии экипажа. Начата поисково-спасательная операция.

Истребитель Су-30МКИ изготавливается в Индии по лицензии России компанией Hindustan Aeronautics Limited. На сегодняшний день ВВС Индии располагают примерно 270 единицами данной модели, в том числе теми, что были поставлены из России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её