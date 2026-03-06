Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

США и Венесуэла восстановили дипломатические отношения

Ведомости

США и Венесуэла решили восстановить дипломатические и консульские отношения. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

По его словам, решение правительство обеих стран было принято по итогам дипломатических переговоров.

3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес под предлогом борьбы с наркотрафиком. После операции американские власти заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её