Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника над регионами России

Больше всего сбитых БПЛА – 56 единиц – пришлись на Крым. По семь беспилотников было ликвидировано в Воронежской области и над Азовским морем. Пять воздушных целей российские военные поразили над Черным морем, четыре – в Курской области, два – в Краснодарском крае.