Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника над регионами России

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Больше всего сбитых БПЛА – 56 единиц – пришлись на Крым. По семь беспилотников было ликвидировано в Воронежской области и над Азовским морем. Пять воздушных целей российские военные поразили над Черным морем, четыре – в Курской области, два – в Краснодарском крае.

По одному БПЛА было нейтрализовано в Астраханской и Белгородской областях.

Ранним утром 6 марта Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Краснодара («Пашковский») и Геленджика.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал, что из-за атаки украинского беспилотника на город пострадали девять человек. Из них шестерых, включая троих детей, госпитализировали. Был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом.

