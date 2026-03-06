Иран атаковал дронами авиабазу Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон в Израиле
Иран ударил с помощью беспилотников по авиабазе Рамат-Давид и РЛС на израильской базе Мерон. Об этом заявил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия», его слова передает Tasnim.
«Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции [на базе] Мерон на оккупированных территориях», – сказал он (цитата по ТАСС).
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.