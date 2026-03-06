В Овальном кабинете прошел молебен в честь Трампа и американских военных
В Овальном кабинете Белого дома состоялся молебен в честь президента США Дональда Трампа и американских вооруженных сил. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.
В коллективной молитве было произнесено прошение о ниспослании Трампу силы и «небесного благословения».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий при ударах погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.