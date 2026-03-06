Дмитриев опроверг свое увольнение с должности спецпредставителя президента
Спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о своем увольнении.
«Нет. Много фейковых новостей от людей, которые не ценят правду», – написал он в X.
Таким образом он ответил на вопрос пользователя о том, что его якобы сняли с занимаемой должности.
Назначение Дмитриева на пост спецпредставителя президента РФ совпало с возобновлением диалога с США при администрации Дональда Трампа. С начала 2025 г. он участвует в переговорах с представителями Вашингтона, речь идет о налаживании экономического сотрудничества между странами.
Дмитриев также руководит Российским фондом прямых инвестиций.