Дмитриев опроверг свое увольнение с должности спецпредставителя президента

Ведомости

Спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о своем увольнении.

«Нет. Много фейковых новостей от людей, которые не ценят правду», – написал он в X.

Таким образом он ответил на вопрос пользователя о том, что его якобы сняли с занимаемой должности.

Назначение Дмитриева на пост спецпредставителя президента РФ совпало с возобновлением диалога с США при администрации Дональда Трампа. С начала 2025 г. он участвует в переговорах с представителями Вашингтона, речь идет о налаживании экономического сотрудничества между странами.

Дмитриев также руководит Российским фондом прямых инвестиций.

