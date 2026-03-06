Дмитриев опроверг свое увольнение с должности спецпредставителя президента

Назначение Дмитриева на пост спецпредставителя президента РФ совпало с возобновлением диалога с США при администрации Дональда Трампа. С начала 2025 г. он участвует в переговорах с представителями Вашингтона, речь идет о налаживании экономического сотрудничества между странами.