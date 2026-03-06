Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде в Италии

От страны на соревнованиях должен был выступить один спортсмен – лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Планировалось, что он примет участие в гонках 10 и 11 марта. Однако из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке спортсмен не может безопасно добраться до Италии.