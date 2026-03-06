Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде в Италии

Ведомости

Сборная Ирана не примет участия в Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

От страны на соревнованиях должен был выступить один спортсмен – лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Планировалось, что он примет участие в гонках 10 и 11 марта. Однако из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке спортсмен не может безопасно добраться до Италии.

«Для мирового спорта и особенно для Абулфазла является крайне разочаровывающим тот факт, что он не может безопасно отправиться на свои третьи зимние Паралимпийские игры», – заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

По его словам, после начала конфликта Международный олимпийский комитет и организационный комитет Игр вместе с Паралимпийским комитетом Ирана и местной федерацией лыжного спорта пытались найти альтернативные маршруты для безопасного прибытия спортсмена на соревнования. Однако в условиях продолжающихся боевых действий риски для безопасности остаются слишком высокими.

Церемония открытия Паралимпиады запланирована на 6 марта, соревнования завершатся 15 марта. До этого сообщалось, что в Играх примут участие шесть российских спортсменов. Они выступят под флагом страны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте