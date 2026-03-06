Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде в Италии
Сборная Ирана не примет участия в Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).
От страны на соревнованиях должен был выступить один спортсмен – лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Планировалось, что он примет участие в гонках 10 и 11 марта. Однако из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке спортсмен не может безопасно добраться до Италии.
«Для мирового спорта и особенно для Абулфазла является крайне разочаровывающим тот факт, что он не может безопасно отправиться на свои третьи зимние Паралимпийские игры», – заявил президент МПК Эндрю Парсонс.
По его словам, после начала конфликта Международный олимпийский комитет и организационный комитет Игр вместе с Паралимпийским комитетом Ирана и местной федерацией лыжного спорта пытались найти альтернативные маршруты для безопасного прибытия спортсмена на соревнования. Однако в условиях продолжающихся боевых действий риски для безопасности остаются слишком высокими.
Церемония открытия Паралимпиады запланирована на 6 марта, соревнования завершатся 15 марта. До этого сообщалось, что в Играх примут участие шесть российских спортсменов. Они выступят под флагом страны.