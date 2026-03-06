АТОР: на Шри-Ланке застряли более 3600 российских туристов

Туристы, у которых есть обратные билеты, возвращаются прямыми рейсами «Аэрофлота» и чартерами Red Wings. Ситуация сложнее у тех, кто летел с пересадками. Прямые рейсы «Аэрофлота» из Коломбо в Москву на ближайшие даты практически полностью распроданы, свободные места появляются лишь с 20 марта. Стоимость билетов достигает 160 000 – 245 000 руб. в одну сторону. Альтернативные маршруты также малодоступны: рейсы в Стамбул есть только в конце марта (около 150 000 руб.), через Индию дешевле (13 000 – 25 000 руб.), но билетов почти нет до 24 марта, к тому же требуется индийская виза. Вылететь из аэропорта Хамбантота рейсами «Белавиа» в Москву также можно лишь с 24 марта.