АТОР: на Шри-Ланке застряли более 3600 российских туристов
На Шри-Ланке могут находиться более 8 000 россиян, из которых более 3 600 хотят покинуть страну, но не могут вылететь, сообщает АТОР. При этом организованных туристов с турами – менее 800.
Туристы, у которых есть обратные билеты, возвращаются прямыми рейсами «Аэрофлота» и чартерами Red Wings. Ситуация сложнее у тех, кто летел с пересадками. Прямые рейсы «Аэрофлота» из Коломбо в Москву на ближайшие даты практически полностью распроданы, свободные места появляются лишь с 20 марта. Стоимость билетов достигает 160 000 – 245 000 руб. в одну сторону. Альтернативные маршруты также малодоступны: рейсы в Стамбул есть только в конце марта (около 150 000 руб.), через Индию дешевле (13 000 – 25 000 руб.), но билетов почти нет до 24 марта, к тому же требуется индийская виза. Вылететь из аэропорта Хамбантота рейсами «Белавиа» в Москву также можно лишь с 24 марта.
Часть самостоятельных туристов уже столкнулась с серьезными проблемами: у них заканчиваются средства на проживание, истекают сроки медицинской страховки и разрешенного пребывания в стране, некоторым требуются жизненно важные лекарства. Отели начинают требовать оплату дополнительных дней проживания. В обращении к властям туристы просят создать единый координационный механизм для вывоза и запустить специальные рейсы.
Посольство России на Шри-Ланке сообщает, что круглосуточно занимается вопросами выезда граждан и ведет переговоры с авиакомпаниями. Туристам рекомендуют заполнить онлайн-форму посольства для передачи данных перевозчикам, поддерживать связь с туроператорами, следить за обновлениями авиакомпаний и при необходимости оформлять новый медицинский полис.