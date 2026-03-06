Сербия проведет военные учения вместе со странами НАТО
Сербия примет участие в военных учениях с вооруженными силами НАТО, которые начнутся в мае. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, презентуя национальную стратегию «Сербия 2030».
«В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны», – анонсировал Вучич.
При этом политик подчеркнул, что Белград «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет», выстраивая дружеские отношениями с другими государствами.
Вучич напомнил о бомбардировках НАТО Югославии: «1999 г. мы не можем забыть и никогда не забудем, но жизнь идет дальше, и у нас есть обязанности».