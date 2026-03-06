Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Сербия проведет военные учения вместе со странами НАТО

Ведомости

Сербия примет участие в военных учениях с вооруженными силами НАТО, которые начнутся в мае. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, презентуя национальную стратегию «Сербия 2030».

«В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны», – анонсировал Вучич.

При этом политик подчеркнул, что Белград «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет», выстраивая дружеские отношениями с другими государствами.

Вучич напомнил о бомбардировках НАТО Югославии: «1999 г. мы не можем забыть и никогда не забудем, но жизнь идет дальше, и у нас есть обязанности».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь