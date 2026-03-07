Армия Израиля нанесла удар по университету КСИР в Тегеране

Среди пораженных целей – главный военный университет КСИР имени имама Хусейна, где проходили подготовку офицеры и который в последнее время использовался как место сбора подразделений, склад ракетного подразделения с военными бункерами и пусковыми установками. Там также было подземное хранилище баллистических ракет, где, по утверждению израильской стороны, работали сотни военнослужащих и располагались командные центры иранского руководства. Кроме того, удары были нанесены по пусковым установкам в западных и центральных районах Ирана для сокращения возможности обстрелов израильской территории.