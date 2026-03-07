Армия Израиля нанесла удар по университету КСИР в Тегеране
ЦАХАЛ нанесла удары по главному военному университету КСИР имени имама Хусейна в Тегеране, сообщается в Telegram-канале армии Израиля.
В операции, проведенной в ночь на 7 марта, были задействованы более 80 истребителей израильских ВВС. Как сообщает армия Израиля, удары наносились по объектам, которые, по данным военных, использовались Ираном в военных целях.
Среди пораженных целей – главный военный университет КСИР имени имама Хусейна, где проходили подготовку офицеры и который в последнее время использовался как место сбора подразделений, склад ракетного подразделения с военными бункерами и пусковыми установками. Там также было подземное хранилище баллистических ракет, где, по утверждению израильской стороны, работали сотни военнослужащих и располагались командные центры иранского руководства. Кроме того, удары были нанесены по пусковым установкам в западных и центральных районах Ирана для сокращения возможности обстрелов израильской территории.
В заявлении подчеркивается, что операция направлена на ослабление ударного и оборонительного потенциала Ирана, а также на разрушение его производственной инфраструктуры. Официальный Тегеран пока не комментировал сообщения о новых ударах.
Tasnim сообщало об ударах Ирана по Тель-Авиву. По данным, издания, были запущены три ракеты, которые успешно поразили назначенные цели.