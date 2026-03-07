Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Аэропорт Дубая временно прекратил работу

Ведомости

Работа в международном аэропорту Дубая (DXB) была временно приостановлена, сообщается на сайте компании Dubai Airports.

«В целях безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей самолетов операции в международном аэропорту Дубая (DXB) временно приостановлены. Все процедуры выполняются в соответствии с установленными протоколами безопасности», – говорится в сообщении.

Как пишет Mirror, приостановка рейсов произошла на фоне заявления Министерства обороны ОАЭ об отражении ракетной и дронной атаки со стороны Ирана. Взрывы в районе аэропорта, как подтвердили власти, были результатом работы ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников. Незначительный инцидент из-за падения обломков после перехвата успешно локализован, пострадавших нет.

Агентство Fars сообщало об атаке Ирана на базы США в ОАЭ и Кувейте. ВМС Ирана нанесли массированный удар беспилотниками по местам дислокации американских войск.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь