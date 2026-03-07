Аэропорт Дубая временно прекратил работу

Как пишет Mirror, приостановка рейсов произошла на фоне заявления Министерства обороны ОАЭ об отражении ракетной и дронной атаки со стороны Ирана. Взрывы в районе аэропорта, как подтвердили власти, были результатом работы ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников. Незначительный инцидент из-за падения обломков после перехвата успешно локализован, пострадавших нет.