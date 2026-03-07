Аэропорт Дубая временно прекратил работу
Работа в международном аэропорту Дубая (DXB) была временно приостановлена, сообщается на сайте компании Dubai Airports.
«В целях безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей самолетов операции в международном аэропорту Дубая (DXB) временно приостановлены. Все процедуры выполняются в соответствии с установленными протоколами безопасности», – говорится в сообщении.
Как пишет Mirror, приостановка рейсов произошла на фоне заявления Министерства обороны ОАЭ об отражении ракетной и дронной атаки со стороны Ирана. Взрывы в районе аэропорта, как подтвердили власти, были результатом работы ПВО по перехвату баллистических ракет и беспилотников. Незначительный инцидент из-за падения обломков после перехвата успешно локализован, пострадавших нет.
Агентство Fars сообщало об атаке Ирана на базы США в ОАЭ и Кувейте. ВМС Ирана нанесли массированный удар беспилотниками по местам дислокации американских войск.