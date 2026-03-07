ВС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8
Российские военные при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожили украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщило Минобороны.
Кроме того, было нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
В ночь на 7 марта средства ПВО сбили 124 украинских беспилотника над регионами РФ. Больше всего БПЛА самолетного типа ликвидировано над Брянской (29), Орловской (15) и Белгородской (11) областями.