Силы ПВО ликвидировали 200 украинских беспилотников за сутки

Ведомости

Средства ПВО за сутки уничтожили 200 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России.

Кроме того, за этот период сбили три управляемые авиационные бомбы. Российские военные уничтожили и украинский вертолет Ми-8. Для поражения цели применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованной в интересах ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Ночью ПВО уничтожила 124 украинских БПЛА. Основной удар пришелся на Брянскую, Орловскую и Белгородскую области.

