Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море судно с российскими моряками
Береговая охрана Швеции задержала судно Caffa, которое шло через шведские территориальные воды в Балтийском море под гвинейским флагом. Об этом сообщает посольство России в Швеции в своем Telegram-канале.
«Причиной стало подозрение в нарушении международных правил морской безопасности», – уточнили в диппредставительстве.
Десять из 11 моряков имеют гражданство РФ. Посольство России находится в контакте с шведскими властями и готово оказать консульскую поддержку в случае необходимости.
Телерадиокомпания SVT передает, что судно перевозило зерно в порт Санкт-Петербурга. В операции по захвату Caffa, которую в Стокгольме назвали «Черный кофе», участвовали полицейская авиация и национальный спецназ. Вертолет приземлился прямо на палубу. «Мы рассматриваем судно как идущее под ложным флагом», – заявил пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм.