Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море судно с российскими моряками

Телерадиокомпания SVT передает, что судно перевозило зерно в порт Санкт-Петербурга. В операции по захвату Caffa, которую в Стокгольме назвали «Черный кофе», участвовали полицейская авиация и национальный спецназ. Вертолет приземлился прямо на палубу. «Мы рассматриваем судно как идущее под ложным флагом», – заявил пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм.