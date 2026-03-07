Газета
Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море судно с российскими моряками

Береговая охрана Швеции задержала судно Caffa, которое шло через шведские территориальные воды в Балтийском море под гвинейским флагом. Об этом сообщает посольство России в Швеции в своем Telegram-канале.

«Причиной стало подозрение в нарушении международных правил морской безопасности», – уточнили в диппредставительстве.

Десять из 11 моряков имеют гражданство РФ. Посольство России находится в контакте с шведскими властями и готово оказать консульскую поддержку в случае необходимости.

Телерадиокомпания SVT передает, что судно перевозило зерно в порт Санкт-Петербурга. В операции по захвату Caffa, которую в Стокгольме назвали «Черный кофе», участвовали полицейская авиация и национальный спецназ. Вертолет приземлился прямо на палубу. «Мы рассматриваем судно как идущее под ложным флагом», – заявил пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм.

