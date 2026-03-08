У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв
У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв, в результате которого зданию был нанесен незначительный ущерб. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.
Взрыв был слышен на территории дипломатического комплекса в западной части Осло около 1:00 по местному времени (3:00 мск). По словам очевидцев, в этом районе поднимался дым.
В полиции уточнили, что взрыв произошел у входа в консульский отдел. Позже на месте работали двое полицейских-криминалистов. Правоохранители также сообщили, что других взрывных устройств в районе не обнаружено. В заявлении полиции Осло говорится, что для поиска возможных преступников местность обследовали с помощью служебных собак, дронов и вертолета.