У посольства США в Осло прогремел мощный взрыв

В полиции уточнили, что взрыв произошел у входа в консульский отдел. Позже на месте работали двое полицейских-криминалистов. Правоохранители также сообщили, что других взрывных устройств в районе не обнаружено. В заявлении полиции Осло говорится, что для поиска возможных преступников местность обследовали с помощью служебных собак, дронов и вертолета.