Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Кувейт сообщил о пожаре в штаб-квартире соцобеспечения после атаки Ирана

Ведомости

Кувейт подвергся иранской атаке, в результате которой загорелось здание штаб-квартиры Государственного учреждения социального обеспечения. Кроме того, во второй раз с начала конфликта удары были нанесены по главному международному аэропорту страны, сообщает Bloomberg.

По данным государственного агентства KUNA, в учреждении социального обеспечения заявили, что продолжат работу с запасных площадок, а все данные были сохранены в резервных копиях. В результате удара по международному аэропорту Кувейта загорелись два топливных хранилища.

Вооруженные силы Кувейта сообщили, что перехватили вражеские беспилотники над воздушным пространством страны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь