Кувейт сообщил о пожаре в штаб-квартире соцобеспечения после атаки Ирана
Кувейт подвергся иранской атаке, в результате которой загорелось здание штаб-квартиры Государственного учреждения социального обеспечения. Кроме того, во второй раз с начала конфликта удары были нанесены по главному международному аэропорту страны, сообщает Bloomberg.
По данным государственного агентства KUNA, в учреждении социального обеспечения заявили, что продолжат работу с запасных площадок, а все данные были сохранены в резервных копиях. В результате удара по международному аэропорту Кувейта загорелись два топливных хранилища.
Вооруженные силы Кувейта сообщили, что перехватили вражеские беспилотники над воздушным пространством страны.