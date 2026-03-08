OpenAI покинула глава направления робототехники из-за сделки с Пентагоном
Глава направления робототехники компании OpenAI Кейтлин Калиновски ушла в отставку, объяснив свое решение заключенным соглашением о развертывании моделей искусственного интеллекта в закрытой сети Пентагона. Об этом пишет агентство Bloomberg.
В сообщении в соцсети X она написала, что этот шаг дался ей непросто, поскольку, хотя ИИ и играет важную роль в национальной безопасности, такие аспекты, как слежка за американцами без судебного надзора и летальная автономия без санкции человека, заслуживают более тщательного обсуждения.
В OpenAI подтвердили уход Калиновски, отметив, что соглашение с министерством обороны создает рабочий путь для ответственного использования ИИ в сфере нацбезопасности. Компания подчеркнула, что сохраняет четкие ограничения, включая запрет на внутреннюю слежку и автономное оружие, и продолжит диалог с сотрудниками, властями и общественностью по этим вопросам.
Сделка с Пентагоном была заключена в конце февраля после срыва переговоров администрации Трампа с компанией Anthropic. Последняя требовала гарантий, что ее технологии не будут применяться для массовой слежки или полностью автономных вооружений. В ответ Пентагон объявил Anthropic и ее продукцию риском для цепочки поставок, что обычно применяется к структурам из недружественных стран, и компания намерена оспорить это решение в суде.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал поспешное заключение сделки с Пентагоном «оппортунистическим и неаккуратным». При этом в компании публично выразили несогласие с внесением Anthropic в черный список.