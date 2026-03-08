OpenAI покинула глава направления робототехники из-за сделки с Пентагоном

Сделка с Пентагоном была заключена в конце февраля после срыва переговоров администрации Трампа с компанией Anthropic. Последняя требовала гарантий, что ее технологии не будут применяться для массовой слежки или полностью автономных вооружений. В ответ Пентагон объявил Anthropic и ее продукцию риском для цепочки поставок, что обычно применяется к структурам из недружественных стран, и компания намерена оспорить это решение в суде.